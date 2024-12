Better Man: due featurette dal film sulla vera storia di Robbie Williams

Lucky Red ha diffuso via Cinefilos.it due featurette di Better Man per scoprire la vera storia di Robbie Williams e come è stato realizzato il film diretto da Michael Gracey. "Sono Robbie Williams, sono una delle più grandi pop star al mondo. Ma la mia storia non può essere raccontata in modo ordinario. Mi sono sempre visto un po' meno evoluto... quindi è così che mi vedrete."

Con queste parole inizia il viaggio attraverso la fulminea ascesa, la drammatica caduta e la straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams nella featurette "La storia". "L'intero film è un sogno impossibile" - ha dichiarato il regista Michael Gracey. "Nonostante sia stato presente durante la maggior parte delle riprese, ancora non ho capito come hanno fatto!" - Robbie Williams Questo e molto altro nella featurette "Effetti visivi" di Better Man!

Better Man uscirà al cinema in Italia, distribuito da Lucky Red, dal 1° gennaio 2025 e in anteprima il 31 dicembre con le speciali proiezioni “sing along” per cantare tutte le canzoni del film in versione karaoke!