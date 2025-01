Mythic Quest, la quarta stagione della work comedy in arrivo su AppleTV+

Mythic Quest è prodotto esecutivamente da McElhenney e Day sotto la loro insegna RCG, da Michael Rotenberg e Nicholas Frenkel per conto di 3Arts e da Margaret Boykin, Austin Dill e Gérard Guillemot per Ubisoft Film & Television. Hornsby e Ganz sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta per Apple TV+ da Lionsgate, 3 Arts Entertainment e Ubisoft Film & Television. Le prime tre stagioni di Mythic Quest sono ora disponibili in streaming su Apple TV+.



Inoltre, in concomitanza con il season finale della quarta stagione di Mythic Quest, la tanto attesa serie antologica, intitolata “Side Quest” (inizialmente nota come “Mere Mortals”), debutterà su Apple TV+ il 26 marzo con tutti e quattro gli episodi. Espansione dell'universo di “Mythic Quest”, “Side Quest” esplora le vite dei dipendenti, dei giocatori e dei fan che sono stati influenzati dal gioco in un formato antologico. La serie è stata ideata dai creatori Katie McElhenney, Ashly Burch e John Howell Harris e ha come protagonisti Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalta Grant e altri ancora.