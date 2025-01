Arriva al cinema lo stravagante horror Companion

New Line Cinema, lo studio che ha prodotto “ The Notebook ”, e gli svitati creatori di “ Barbarian ”, vi invitano cordialmente ad assistere ad un nuovo tipo di storia d’amore. Scritto e diretto da Drew Hancock (“My Dead Ex”, “Suburgatory”), Companion vede tra i protagonisti, Sophie Thatcher (“Yellowjackets”, “The Boogeyman”), Jack Quaid (“The Boys”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”) , Lukas Gage (“Smile 2”, “Dead Boy Detectives”), Megan Suri (“Never Have I Ever”, “It Lives Inside”), Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”, “Blue Beetle”) e Rupert Friend ( “High Desert”, “Asteroid City”).

Cinefilos.it nella sua recensione definisce il film "Una storia calcolata in ogni suo aspetto, con colpi di scena, turning point e struttura delle sequenze fin troppo precisa. Una precisione che, come ironizzato da alcuni, potrebbe spingere a far pensare che l’intelligenza artificiale non sia solo l’argomento del film, ma anche lo strumento utilizzato per scriverne la sceneggiatura".

Il film è prodotto dai filmmakers già autori di “Barbarian”, Raphael Margules, J.D. Lifshitz, Zach Cregger e Roy Lee. I produttori esecutivi sono, Tracy Rosenblum e Jamie Buckner. Il direttore della fotografia è Eli Born (“The Boogeyman”, “Hellraiser”). Le scenografie sono di Scott Kuzio (“Dumb Money”, la trilogia di “Fear Street”). Il montaggio è di Brett W. Bachman (“The Fall of the House of Usher”, “Pig”) e Josh Ethier (“Don’t Move”, “Orphan: First Kill”). I costumi sono di Vanessa Porter (“The Toxic Avenger”, “Archive 81”). Le musiche sono state composte da Hrishikesh Hirway (“Song Exploder”, “Everything Sucks!”). Il supervisore musicale è Rob Lowry (“Do Revenge”, “Miracle Workers”). Il casting è a cura di, Nancy Nayor (“Saw X”, “Barbarian”). New Line Cinema presenta una produzione BoulderLight Pictures, in associazione con Vertigo Entertainment/Subconscious: “Companion”. Il film sarà al cinema a partire dal 30 gennaio 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures.