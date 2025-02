O'Dessa: trailer del film di Searchlight Pictures in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso via Cinefilos.it il trailer ufficiale del film O'Dessa di Searchlight Pictures, scritto e diretto da Geremy Jasper, sarà disponibile in Italia dal 13 marzo in esclusiva su Disney+.



Ambientata in un futuro post-apocalittico, O'Dessa è un'opera rock originale che racconta di una contadina impegnata in un'epica ricerca per recuperare un caro cimelio di famiglia. Il suo viaggio la conduce in una città strana e pericolosa dove incontra il suo unico vero amore, ma per salvare la sua anima deve mettere alla prova il potere del destino e del canto.