Mickey 17 al cinema: il ritorno del premio Oscar Bong Joon-ho

È disponibile da oggi nei cinema italiani "Mickey 17" (leggi la recensione su Cinefilos.it), il nuovo film del regista premio Oscar® per "Parasite", Bong Joon Ho. Presentato fuori concorso al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il film vede come protagonista Robert Pattinson nei panni di Mickey Barnes, un uomo che si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio a un titolare che esige l'impegno definitivo sul lavoro... ovvero morire, per vivere.