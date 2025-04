EDEN: l'epica storia vera di Ron Howard sbarca da oggi al cinema!

A partire da oggi, 20 aprile, le sale italiane accoglieranno EDEN , il nuovo film diretto da Ron Howard e distribuito da 01 Distribution . Questa pellicola, ispirata a fatti realmente accaduti sull'isola di Floreana, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante e ricco di tensione, raccontando le vicende di coloni europei che hanno tentato di creare un nuovo mondo in condizioni estreme.

Il cast stellare è guidato da Jude Law, che interpreta il dottor Friedrich Ritter, il protagonista tormentato e determinato a lottare contro il destino. Durante una recente intervista, Law ha dichiarato: "In EDEN, interpreto un uomo che sfida le convenzioni della sua epoca, affrontando le difficoltà in un ambiente dove ogni gesto è una scommessa contro il tempo."

Anche Ana de Armas ha condiviso la sua visione del personaggio di Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn, sottolineando l'intensità emotiva che ha caratterizzato le riprese: "Per me, interpretare Eloise significa dare voce a una donna che, nonostante le avversità, cerca di ritrovare la propria dignità in mezzo al caos e al dolore."

E non meno intensa è stata la testimonianza di Vanessa Kirby, che nel ruolo di un personaggio altrettanto chiave ha sottolineato la sfida di interpretare le dinamiche di potere e passione presenti nella trama: "Questo film mi ha spinto oltre i miei limiti interpretativi. Ho dovuto scavare in profondità per trasmettere la complessità di un’epoca segnata dall’isolamento e dalla lotta per la sopravvivenza."

Le parole dei protagonisti non fanno che confermare l’intensità del progetto. Ron Howard, noto per saper fondere grande spettacolarità e narrazione storica, ha voluto creare un’opera che non solo intrattiene, ma stimola riflessioni profonde sul rapporto tra uomo e natura, tra destino e lotta individuale. Il film, girato in location che spaziano dall’Australia a set appositamente ricostruiti per ricreare l’ambientazione esotica delle Isole Galápagos, è già stato apprezzato in anteprima in festival internazionali come il Toronto International Film Festival e il Torino Film Festival.

Ora, con l’uscita in sala, EDEN è destinato a conquistare il grande pubblico, invitando a un’immersione completa in un’epoca di grandi speranze e drammatiche realtà. Non perdere l'occasione di scoprire questa storia vera, intensa e visivamente straordinaria. Corri al cinema oggi stesso!