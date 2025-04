Mercoledì: diffuso il trailer della seconda stagione

L’attesa è stata una tortura, ma Mercoledì è pronta a tornare quest’estate e con lei omicidi e caos in abbondanza. L’attesissima Mercoledì - Stagione 2, la serie di successo creata e diretta da Tim Burton, è in arrivo solo su Netflix in due parti: la prima sarà disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre.