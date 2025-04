Da oggi al cinema Until Dawn: Fino all'alba, il nuovo horror prodotto da Sony Pictures. Il film è diretto da David F. Sandberg (Annabelle 2: Creation, Shazam!, Shazam! Furia degli dei) e scritto da Blair Butler (The Ceremony - Invito mortale) e Gary Dauberman (Annabelle, Annabelle 2: Creation, The Nun - La vocazione del male, Annabelle 3, It e It - Capitolo due) ed è tratto dal videogioco di PlayStation Studios. Nel cast ci sono Ella Rubin (Anora), Michael Cimino (Annabelle 3, Love, Victor), Odessa A’zion (Hellraiser), Ji-young Yoo (Freaky Tales), Belmont Cameli (Ti giro intorno), Maia Mitchell (Una torta per l'uomo giusto) e Peter Stormare (Constantine, Educazione siberiana, John Wick - Capitolo 2). Until Dawn: Fino all'alba nelle sale italiane da oggi, giovedì 24 aprile,