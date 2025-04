Il mio compleanno arriva al cinema il 14 maggio distribuito da Cattive Produzioni

A Roma, il 14 maggio al Cinema Troisi alle ore 19:15 e al Nuovo Cinema Aquila il 16 maggio (ore 21:00, alla presenza del regista, del produttore Leonardo Baraldi e degli interpreti Zackari Delmas, Silvia D’Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati e Federico Pacifici), con repliche della proiezione il 17 maggio (ore 21:00) e il 18 maggio (ore 18:00). A Milano proiezione-evento con regista e cast giovedì 22 maggio al Cinema Anteo alle ore 19:15, mentre venerdì 23 maggio è la volta del Cinema Conca Verde di Bergamo (in orario da confermare). L'attrice Giulia Galassi presenzierà quindi una delle proiezioni abruzzesi del 26, 27 e 28 maggio al Ciak City - Cinema Garden di Guardiagrele (Chieti). Due le proiezioni nel brindisino: il 28 maggio al Cinema Teatro Italia di Carovigno alle ore 20:30 e il 29 maggio al Cinema Tex di San Vito dei Normanni per il matinée e alle ore 20:00. Infine, sabato 31 maggio, in orario da confermare, la proiezione al Nuovo Cinema Eden di Brescia.

Il mio compleanno, un progetto sviluppato e prodotto nell’ambito della dodicesima edizione della Biennale College Cinema della Mostra del Cinema di Venezia, è prodotto da Leonardo Baraldi per Schicchera Production in associazione con Media Flow e con Vivendi main sponsor. Sceneggiato dallo stesso regista con Anita Otto, Il mio compleanno vanta le musiche originali composte dai Meganoidi, la direzione della fotografia affidata a Matteo Vieille Rivara, mentre i costumi sono firmati da Maya Gili, le scenografie da Alessandra Galletta e il montaggio è di Tommaso Marchesi, con la supervisione di Gianluca Scarpa. Il film racconta di Riccardino, prossimo a compiere 18 anni nella casa famiglia in cui vive. Da quattro anni è stato separato dalla madre, una donna con forti disturbi di personalità. Nonostante la premurosa e attenda guida della sua educatrice, che desidera per lui un futuro al sicuro nella casa famiglia, Riccardino decide di scappare per raggiungere sua madre e vivere con lei. La sua illusione presto si trasformerà in un’amara realtà e Riccardino dovrà fare una scelta difficile.

Presentato in anteprima mondiale nella sezione Biennale College Cinema alla 81a Mostra del Cinema di Venezia, Il mio compleanno ha partecipato a numerosi festival, vincendo vari premi. Tra questi, ad Alice nella Città 2024 la Menzione Speciale "Unita" Under 35 Migliore Interprete Panorama Italiano (a Zackari Delmas), la Menzione Speciale Panorama Italia e il Premio "RB Casting" Migliore Giovane Interprete Italiano (a Zackari Delmas), il Premio Miglior Attore (a Zackari Delmas) al Premio Fabrique du Cinema - Fabrique du Cinema Award 2024, il Premio SNCCI al Festival del Cinema Spirituale Tertio Millennio 2024. Quindi, i tre premi al Festival del Cinema Città di Spello 2025: Premio Anac come Miglior Film, Premio Miglior produzione esecutiva (a Leonardo Baraldi) e Premio Miglior sonoro in presa diretta (a Stefano Marino) e il Premio “Jorge Garcia Badaracco - Fondazione Maria Elisa Mitre” come Miglior Lungometraggio a Lo Spiraglio - Film Festival della Salute Mentale 2025.