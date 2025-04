April Come She Will, evento speciale al cinema il 28, 29 e 30 aprile

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit è lieta di presentare April Come She Will ( leggi la recensione su Cinefilos.it ), il lungometraggio che chiude la prima stagione cinematografica di live-action made in Japan. In arrivo per la prima volta nelle sale italiane solo il 28, 29 e 30 aprile , il film fa parte dell’etichetta I Love Japan , che riunisce le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasione di importanti anniversari. Anime e live action popolarissimi in Giappone arrivano dunque anche in Italia: tutti i fan e gli appassionati del cinema nipponico potranno vedere le grandi storie che negli ultimi anni hanno stregato il pubblico giapponese, conquistando il box office e il cuore degli spettatori.

La Bolivia, Praga, l’Islanda e Tokyo. Il mondo si intreccia con il Giappone sotto gli occhi e dietro l’obiettivo della macchina fotografica di Haru, che un giorno decide di scrivere una lettera al suo fidanzato di tanti anni prima, Fujishiro. La lettera giunge dalla distesa di sale e acqua del Salar de Uyuni e coglie di sorpresa l’uomo, riportandogli alla mente i ricordi di quella lontana relazione. Fujishiro ora si sta per sposare con Yayoi: lui è psichiatra, mentre lei lavora come veterinaria in uno zoo. Ormai stanno insieme da un po’, e sembra che il loro rapporto si sia assestato sui binari di una tranquilla routine. Ma una mattina di aprile Yayoi scompare. L’arrivo delle lettere e la scomparsa della fidanzata sconvolgono Fujishiro: il presente e il passato si intrecciano, e i due misteri sembrano essere connessi…

April Come She Will, diretto da Tomokazu Yamada, è un dramma romantico, una storia di amore perduto ambientata in un'epoca di crescente difficoltà verso i sentimenti e le relazioni. Come si fa ad evitare che l’amore finisca? Perché la passione con l’andare del tempo si trasforma in affetto? I protagonisti si lasceranno guidare da queste domande, ricercando le risposte nell’interiorità e nel mondo intero. Tratto dal romanzo Shigatsu ni Nareba Kanojo wa del pluripremiato scrittore Genki Kawamura (autore anche di Se i gatti scomparissero dal mondo), che ne firma la sceneggiatura assieme a Yuichiro Kido e Tomokazu Yamada, il film è una profonda riflessione sull’amore e sugli affetti che sono in grado di contrastare il vuoto di una vita priva di essi.

April Come She Will sarà al cinema il 28, 29 e 30 aprile con l’etichetta I Love Japan di Adler Entertainment in collaborazione con Dynit.