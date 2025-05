Mark Wahlberg decolla nel thriller ad alta tensione Flight Risk - Trappola ad alta quota

A guidare il cast troviamo Mark Wahlberg, che torna al genere thriller dopo il successo di titoli come Shooter e Deepwater – Inferno sull’oceano. Accanto a lui, Michelle Dockery (Downton Abbey, The Gentlemen) e Topher Grace (That ’70s Show, Spider-Man 3) completano un trio di protagonisti alle prese con un viaggio tutt’altro che tranquillo. La regia di Mel Gibson, esperto di cinema d’azione e reduce da progetti intensi come La battaglia di Hacksaw Ridge, garantisce ritmo serrato e tensione costante.

Una missione pericolosa tra le nuvole: la trama del film

Il film segue la storia di un pilota aereo (Wahlberg) incaricato di trasportare un pericoloso testimone (Topher Grace) attraverso l’Alaska per conto del governo. A bordo dell’aereo anche una agente federale (Michelle Dockery), decisa a far arrivare vivo il testimone a destinazione. Ma nulla è come sembra: mentre il volo si fa sempre più turbolento, emergono verità nascoste e alleanze impreviste. Il cielo si trasforma in un campo di battaglia psicologico, dove ogni decisione può essere fatale. Tra tradimenti e colpi di scena, Flight Risk si trasforma in una corsa contro il tempo… e contro il pericolo.