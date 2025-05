Mission: Impossible – The Final Reckoning: trailer del gran finale

Il conto alla rovescia per il gran finale è ufficialmente cominciato. Paramount Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Mission: Impossible – The Final Reckoning , l’ultimo e attesissimo capitolo dell’iconica saga action che ha accompagnato intere generazioni sul grande schermo fin dal 1996.

Il film arriverà in anteprima esclusiva il 19 maggio e sarà distribuito in tutte le sale italiane a partire dal 22 maggio 2025, promettendo di chiudere in grande stile l’arco narrativo dell’agente speciale Ethan Hunt, interpretato ancora una volta da Tom Cruise, protagonista e simbolo della serie.

Il trailer, carico di tensione e spettacolari sequenze d’azione, anticipa un’avventura all’ultimo respiro. Tra nuovi nemici, alleanze inaspettate e missioni al limite dell’impossibile, The Final Reckoning si preannuncia come il capitolo più personale e drammatico della saga.

A rendere il tutto ancora più epico è il cast corale di altissimo livello, che affianca Cruise in questa ultima corsa contro il tempo. Tra i protagonisti:

Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Mark Gatiss, con Rolf Saxon e Lucy Tulugarjuk.

Alla regia torna Christopher McQuarrie, ormai figura chiave dell’universo Mission: Impossible, già dietro la macchina da presa degli ultimi capitoli di maggior successo.

Con The Final Reckoning, la saga promette non solo acrobazie mozzafiato e tecnologie avveniristiche, ma anche un addio carico di emozione a uno dei personaggi più iconici del cinema contemporaneo.