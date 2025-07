SpongeBob - Un’avventura da pirati: online il trailer del nuovo film tra mostri, fantasmi e tanto divertimento

Cinefilos.it anticipa l’arrivo del trailer ufficiale di SpongeBob – Un’avventura da pirati, il nuovo film d’animazione che segna il ritorno della spugna più amata del piccolo schermo in un’epica avventura cinematografica. Distribuito da Eagle Pictures , il film è atteso prossimamente al cinema.

Questa volta, SpongeBob vuole dimostrare a tutti – soprattutto a Mr. Krabs – di essere un vero eroe. Per riuscirci, si lancia alla ricerca del leggendario Olandese Volante, un pirata fantasma che terrorizza gli abissi oceanici.

Con l’aiuto dei suoi inseparabili amici Patrick, Squiddy, Sandy e Plankton, il nostro protagonista si lancerà in un viaggio pieno di pericoli, misteri e... risate a non finire. Il trailer promette sequenze spettacolari, ambientazioni sottomarine mozzafiato, battaglie con mostri marini e il classico umorismo nonsense che ha reso la serie un cult mondiale.

Come riportato da Cinefilos.it, punto di riferimento per cinema e serie TV, il film è diretto da Derek Drymon, con una sceneggiatura firmata da Pam Brady e Matt Lieberman, e una storia ideata da Marc Ceccarelli, Kaz e Brady stessa. L’opera è basata sull’iconica serie SpongeBob SquarePants, creata da Stephen Hillenburg.

Il cast vocale originale include le voci di Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence e Mr. Lawrence, con le partecipazioni straordinarie di George Lopez, Ice Spice, Arturo Castro, Sherry Cola, Regina Hall e Mark Hamill.

SpongeBob – Un’avventura da pirati si preannuncia come un appuntamento imperdibile per grandi e piccini. Pronti a salpare? La rotta è tracciata: si parte per il cinema!