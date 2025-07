Superman torna al cinema: il nuovo film è finalmente in sala

Il protagonista, interpretato dal giovane David Corenswet, raccoglie l’eredità lasciata da Henry Cavill, proponendo un Clark Kent più idealista, umano e attuale. Al suo fianco, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e un cast che mescola volti noti e nuove promesse del cinema internazionale.

Un Superman per i tempi moderni

La pellicola si concentra sulle origini dell’eroe, ma lo fa con uno sguardo inedito: più intimo, ma anche più politico, in linea con la visione del regista. Il Daily Planet, Metropolis, il doppio ruolo di alieno e terrestre: tutto viene reinterpretato con uno sguardo contemporaneo e profondo.

Cosa ne pensa Cinefilos.it

Il noto sito di approfondimento cinematografico Cinefilos.it, punto di riferimento per gli appassionati di cinema e serie TV, ha già pubblicato la sua recensione del film, lodandone l’approccio moderno e il nuovo volto dell’eroe:

“Il Superman di Gunn è meno invincibile, più vulnerabile, più figlio del nostro tempo. Una scommessa coraggiosa che restituisce centralità a valori come la verità, il dubbio e l’empatia.”

(Fonte: Cinefilos.it)

Questa nuova incarnazione dell’Uomo d’Acciaio promette di conquistare una generazione cresciuta tra multiversi e cinismo, offrendo invece una figura eroica che non rinuncia alla speranza.

Superman è ora al cinema

Distribuito in Italia da Warner Bros., Superman è da oggi in tutte le sale. Il consiglio? Andate a vederlo, anche solo per (ri)scoprire cosa significa davvero volare.