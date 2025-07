Il nuovo Nosferatu arriva in tv

Arriva in prima TV su Sky Cinema il remake di un classico immortale, Nosferatu, ispirato alla sceneggiatura di Nosferatu Il Vampiro di Henrik Galeen e al Romanzo Dracula di Bram Stoker, in onda domani mercoledì 23 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Scritto e diretto da Robert Eggers, Nosferatu è una terrificante rivisitazione gotica di un classico del cinema espressionista che ha ricevuto 5 premi BAFTA e 4 nomination agli Oscar 2025. Nel cast Bill Skarsgård nei panni del sinistro conte Orlok, Lily-Rose Depp in un’intensa e tormentata Ellen, e Nicholas Hoult nel ruolo dell’agente immobiliare Thomas Hutter.