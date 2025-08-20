September 5 - La diretta che cambiò la storia debutta su SKY

Arriva in prima TV su Sky Cinema il thriller storico September 5 - La diretta che cambiò la storia , in onda mercoledì 20 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Presentato in anteprima mondiale nella sezione “Orizzonti Extra” alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia e candito all’Oscar 2025 per la Miglior Sceneggiatura Originale, September 5 - La diretta che cambiò la storia si distingue per la scelta di una prospettiva inedita: seguire la tragica vicenda del sequestro israeliano durante le Olimpiadi di Monaco del 1972 attraverso la sala di controllo di ABC Sports, guidata dal giovane produttore John Magaro (Geoffrey Mason) e dall’impareggiabile veterano Peter Sarsgaard (Roone Arledge). La pellicola, diretta da Tim Fehlbaum, presenta un linguaggio narrativo teso e attuale che riflette sul potere dei media in situazioni estreme.

La trama di September 5 - La diretta che cambiò la storia

Monaco di Baviera, 5 settembre 1972. Quando la troupe televisiva americana di ABC Sports si ritrova a seguire per caso un evento drammatico anziché una gara sportiva, scatta la diretta che inventa il concetto stesso di notizia live: un gruppo terroristico palestinese, Settembre Nero, irrompe nel villaggio olimpico e prende d’assalto la squadra israeliana. Con la vita degli ostaggi appesa a un filo, Geoff e Arledge orchestrano la copertura in tempo reale, tra dilemmi etici, scelte azzardate e la consapevolezza che il mondo sta cambiando: la cronaca non è più un genere, è diventata parte della storia.