Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, online il trailer ufficiale

È stato pubblicato il trailer ufficiale di Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze , adattamento cinematografico del celebre manga di Tatsuki Fujimoto. Il lungometraggio, che proseguirà le avventure dell’anime rivelazione del 2022, porterà sul grande schermo l’arco narrativo di Reze, uno dei personaggi più amati e controversi dell’opera originale.

Il video, diffuso da Cinefilos.it, mostra sequenze inedite ad alta tensione e un’animazione ancora più spettacolare rispetto alla serie TV. Nelle immagini si intravedono i momenti chiave dell’incontro tra Denji e Reze, il mistero che circonda la “Ragazza Bomba” e la promessa di scene d’azione ipercinetiche che hanno reso famoso il franchise.

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze arriverà nei cinema giapponesi nel 2025 (data italiana da confermare). Alla produzione torna lo studio MAPPA, già responsabile della prima stagione dell’anime, mentre il film sarà diretto da Ryū Nakayama con sceneggiatura di Hiroshi Seko, nel segno della continuità stilistica con la serie originale.

Il trailer anticipa un mix di adrenalina, orrore e sentimenti contrastanti che promette di conquistare sia i fan storici sia il pubblico nuovo.