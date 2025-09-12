Online il trailer italiano di The Toxic Avenger: il cult anni ’80 torna al cinema rivisitato!

Cinefilos.it ha diffuso il trailer italiano di The Toxic Avenger , il reboot del celebre cult del 1984 diretto da Lloyd Kaufman. La nuova versione è scritta e diretta da Macon Blair e arriverà nelle sale italiane da giovedì 30 ottobre distribuita da Eagle Pictures. La nuova versione vanta un cast di prim’ordine: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon. Il trailer mostra già toni più cupi e uno stile visivo aggiornato, pur mantenendo l’irriverenza che ha reso il titolo originale un fenomeno di culto.

La storia segue Winston Gooze, un umile inserviente di fabbrica schiacciato da turni massacranti e invisibile a una società indifferente. Una notte, un incidente lo espone a sostanze tossiche che ne divorano la carne, lo deformano e lo trasformano in qualcosa di mostruoso… e indistruttibile. Dalle sue ceneri nasce Toxic Avenger, un antieroe dall’aspetto grottesco e dalla forza sovrumana.

Dietro i muscoli e le cicatrici ribolle una sete di vendetta radioattiva: quando spietati magnati minacciano suo figlio, Toxie non ha altra scelta che scatenare la propria furia contaminata. In un mondo corrotto e divorato dall’avidità, la giustizia non ha più volto umano. Ora è un mostro. E la vendetta ha l’odore della carne bruciata.

Per vedere il trailer e scoprire tutti gli aggiornamenti su The Toxic Avenger rimandiamo a è Cinefilos.it, sito di riferimento per cinema e serie TV.