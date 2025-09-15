Springsteen: Liberami dal Nulla, il nuovo trailer del biopic con Jeremy Allen White

Diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes, il film segue la genesi di Nebraska (1982), album spartiacque inciso con un registratore a quattro piste nella camera da letto del New Jersey. Un lavoro acustico, puro e tormentato, che segnò la scelta di Springsteen di privilegiare la verità artistica alle aspettative commerciali.

Protagonista del biopic è Jeremy Allen White nel ruolo di Springsteen. Accanto a lui Jeremy Strong interpreta il manager Jon Landau, Paul Walter Hauser è il tecnico Mike Batlan, Odessa Young veste i panni di Faye, Stephen Graham quelli del padre Doug, Gaby Hoffman è Adele, madre del musicista, e David Krumholtz l’esecutivo della Columbia Al Teller.

Prodotto da Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber, Springsteen: Liberami dal Nulla vanta una colonna sonora originale firmata da Jeremiah Fraites, la fotografia di Masanobu Takayanagi, la scenografia di Stefania Cella, i costumi di Kasia Walicka-Maimone e il montaggio di Pamela Martin.