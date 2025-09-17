La Valle dei Sorrisi: da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli tra dolore, comunità e mistero

La trama del film ruota attorno a Sergio Rossetti (interpretato da Michele Riondino), insegnante di educazione fisica con un passato doloroso, che accetta un incarico in un remoto paese montano chiamato Remis. Qui tutti gli abitanti sono inspiegabilmente felici, ma la serenità nasconde un rituale inquietante: ogni settimana gli abitanti abbracciano Matteo Corbin (Giulio Feltri), un adolescente in grado di assorbire il dolore altrui. Sergio si scontra con la verità dietro questo dono, ritrovandosi coinvolto in una spirale che mette in discussione i limiti tra empatia, sacrificio e terrore.

Girato nel Friuli-Venezia Giulia, in luoghi naturali come Tarvisio, Sappada, Malborghetto e Pontebba, La Valle dei Sorrisi va oltre il semplice schema dell’horror: è un’indagine sul dolore, sulla comunità, sulla modalità con cui cerchiamo conforto. La regia di Strippoli costruisce atmosfere cupamente poetiche, in cui suono, silenzio e immagine lavorano in simbiosi per alzare la tensione.

Il cast, oltre a Riondino e Feltri, include Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran e altri volti del cinema italiano. La Valle dei Sorrisi è presente oggi nelle sale con oltre 180 copie, e promette di lasciare il segno tra gli appassionati di horror e tra chi cerca un cinema che non abbia paura di affrontare le ombre.