Star Wars: The Mandalorian and Grogu, trailer del nuovo film di Star Wars

Come riporta Cinefilos.it Lucasfilm e Disney hanno diffuso il trailer di Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Il Mandaloriano e Grogu intraprenderanno la loro missione più emozionante di sempre in Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una nuovissima avventura Star Wars targata Lucasfilm in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 20 maggio 2026.

L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu. Diretto da Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver ed è prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con musiche composte da Ludwig Göransson.