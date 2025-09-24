La mano sulla culla:  trailer del nuovo thriller psicologico di 20th Century Studios

Come riporta Cinefilos.it , 20th Century Studios ha diffuso il primo trailer ufficiale di La mano sulla culla, una versione moderna e inquietante dell’omonimo classico che negli anni ’90 aveva terrorizzato il pubblico. Diretto da Michelle Garza Cervera (Huesera – La ossatura della madre), il film debutterà in esclusiva su Disney+ il 19 novembre , portando su schermo una storia di maternità, segreti e manipolazione ambientata nell’America suburbana contemporanea.

Nel film Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che decide di assumere una nuova tata, Polly Murphy (interpretata da Maika Monroe, già regina dell’horror con It Follows). Ben presto, però, Caitlin scopre che Polly non è affatto la persona che dice di essere, scatenando una spirale di sospetti, ossessioni e tensioni sempre più pericolose. Il trailer mostra atmosfere tese, sguardi inquietanti e un crescendo di eventi che promettono di riportare in auge il tema della “casa sicura” trasformata in luogo di incubo.

Il cast di La mano sulla culla include anche Raúl Castillo (Looking), Martin Starr (Silicon Valley), Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran. La sceneggiatura è firmata da Micah Bloomberg sulla base di un testo di Amanda Silver, mentre la produzione è affidata a Michael Schaefer, Mike LaRocca e Ted Field, con Michael Napoliello, Maria Frisk e Seth William Meier come produttori esecutivi. La regia di Michelle Garza Cervera, premiata per la sua sensibilità nel trattare temi femminili e sociali all’interno del genere horror, lascia intendere che questa nuova versione del titolo non sarà un semplice remake, ma un thriller psicologico con una forte impronta autoriale.

Con il trailer appena rilasciato, La mano sulla culla si prepara a diventare uno dei titoli più attesi dell’autunno su Disney+, rinnovando un classico e offrendo al pubblico un racconto attuale di ossessioni, maternità e paura.