Roma Blues: dal 4 ottobre su RaiPlay il debutto di Gianluca Manzetti

Come segnala Cinefilos.it , sabato 4 ottobre debutta in esclusiva su RaiPlay Roma Blues, il primo lungometraggio del regista Gianluca Manzetti . L’opera, già presentata al 41° Torino Film Festival e selezionata per festival come il RIFF – Russia Italia Film Festival , il Festival del Cinema Città di Spello , il N.I.C.E. Russia e il Sudestival (dove ha vinto il Premio della Giuria Giovani), porta sullo schermo una Roma contemporanea vista attraverso due giovani outsider.

Protagonisti sono Francesco Gheghi, volto di Io sono tempesta, Mio fratello rincorre i dinosauri e Padrenostro, e Mikaela Neaze Silva, modella al suo debutto cinematografico. Completano il cast due cameo d’eccezione, Mino Caprio e Lidia Vitale.

In una capitale estiva, torrida e caotica, invasa da rifiuti e monopattini elettrici, Al (Gheghi) è un sognatore che vede infrangersi il suo progetto musicale con la band. Il destino gli mette in mano un telefono con prove di un delitto e, forte della sua passione per il noir, decide di indagare. Durante le sue ricerche incontra Betty (Silva), una giovane donna conosciuta su un’app di incontri: insieme, entrambi in cerca di identità e riscatto, si addentrano in un mistero che li travolgerà.

«Roma Blues è un coming of age dal sapore noir e indie, nato dalla volontà di raccontare la Roma di oggi, criminale e immobile ma ancora capace di amore», ha dichiarato Gianluca Manzetti. «Sono attratto dagli eccentrici che vivono fuori dagli schemi e non si curano del giudizio altrui: sono loro gli umani che mi interessa raccontare».