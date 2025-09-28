Le assaggiatrici: in prima TV su Sky Cinema il nuovo film di Silvio Soldini

Arriva in esclusiva su Sky Cinema Uno il nuovo film di Silvio Soldini Le assaggiatrici, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand in 4K. Come segnala Cinefilos.it, la pellicola porta per la prima volta sul piccolo schermo una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale, adattando l’omonimo romanzo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino (Feltrinelli), ispirato alla vera storia di Margot Wölk, l’unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler.
Girato in lingua tedesca e prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, Le assaggiatrici è un film corale e intenso che riflette sul desiderio, la paura e la forza dell’amicizia femminile in tempo di guerra. Il soggetto è firmato da Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, mentre la sceneggiatura vede la collaborazione di Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Lucio Ricca. Protagonisti del cast sono Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.
La trama di Le assaggiatrici
Autunno 1943. Rosa, giovane berlinese in fuga dai bombardamenti, raggiunge un piccolo villaggio vicino al confine orientale dove vivono i suoceri. Qui scopre che all’interno della foresta confinante Hitler ha stabilito il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Ossessionato dal timore di essere avvelenato, il Führer fa prelevare Rosa e altre giovani donne del villaggio per assaggiare i suoi pasti. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringono alleanze e patti segreti, mentre Rosa fatica a farsi accettare. Quando finalmente conquista la fiducia delle compagne, un ufficiale delle SS risveglia in lei un sentimento inatteso – forse amore, forse semplice bisogno di sentirsi viva – che la farà sentire in colpa.