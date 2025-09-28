Le assaggiatrici: in prima TV su Sky Cinema il nuovo film di Silvio Soldini

Girato in lingua tedesca e prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, Le assaggiatrici è un film corale e intenso che riflette sul desiderio, la paura e la forza dell’amicizia femminile in tempo di guerra. Il soggetto è firmato da Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, mentre la sceneggiatura vede la collaborazione di Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Lucio Ricca. Protagonisti del cast sono Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.

La trama di Le assaggiatrici

Autunno 1943. Rosa, giovane berlinese in fuga dai bombardamenti, raggiunge un piccolo villaggio vicino al confine orientale dove vivono i suoceri. Qui scopre che all’interno della foresta confinante Hitler ha stabilito il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Ossessionato dal timore di essere avvelenato, il Führer fa prelevare Rosa e altre giovani donne del villaggio per assaggiare i suoi pasti. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringono alleanze e patti segreti, mentre Rosa fatica a farsi accettare. Quando finalmente conquista la fiducia delle compagne, un ufficiale delle SS risveglia in lei un sentimento inatteso – forse amore, forse semplice bisogno di sentirsi viva – che la farà sentire in colpa.