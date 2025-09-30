TRON: Ares, spettacolare evento a Milano con Jared Leto e Jodie Turner-Smith

Milano si è trasformata per una notte in una vera e propria arena futuristica grazie al global press tour di TRON: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga Disney, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 9 ottobre 2025. Il regista Joachim Rønning e i protagonisti Jared Leto – anche produttore del film – e Jodie Turner-Smith hanno preso parte a uno straordinario stunt immersivo nel cuore del quartiere di Portanuova, davanti alla UniCredit Tower, che per l’occasione si è illuminata di rosso con un imponente light e mapping show.

L’intera area è stata avvolta da proiezioni spettacolari e fasci luminosi che hanno trasformato Portanuova in un’esperienza ipertecnologica ispirata all’estetica del film. La scenografia è stata arricchita dalla leggendaria Lightcycle, l’iconico veicolo a due ruote della saga, riproposto in una versione aggiornata e posizionato al centro del distretto su una pedana LED. Un evento che ha fuso innovazione, architettura contemporanea e spettacolo, trasformando uno dei luoghi simbolo della Milano moderna in un set a cielo aperto perfettamente in linea con l’universo visivo di TRON.

TRON: Ares racconta la storia di un sofisticato programma, Ares, inviato dal mondo digitale a quello reale per una missione pericolosa: il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. Il cast del film include, oltre a Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Arturo Castro e Cameron Monaghan, con le partecipazioni speciali di Gillian Anderson e Jeff Bridges, già iconico protagonista del film originale. La sceneggiatura è firmata da Jesse Wigutow, basata sui personaggi creati da Steven Lisberger e Bonnie MacBird, con le musiche composte da Trent Reznor e Atticus Ross.

Il nuovo capitolo della saga Disney, prodotto da Sean Bailey, Jared Leto, Emma Ludbrook, Jeffrey Silver, Justin Springer e Steven Lisberger, arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre 2025.