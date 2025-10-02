Da oggi al cinema A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario di Kogonada

Arriva oggi nelle sale italiane A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario, il nuovo film diretto da Kogonada, regista già apprezzato per Columbus e After Yang. L’opera segna il ritorno del cineasta sudcoreano-americano con una commedia romantica atipica, che mescola leggerezza, invenzione visiva e riflessione psicologica. Protagonisti due star internazionali come Margot Robbie e Colin Farrell , affiancati dalla voce di Phoebe Waller-Bridge in un ruolo narrativo chiave.

La trama parte da un incontro fortuito tra Sarah (Robbie) e David (Farrell), due persone segnate da traumi familiari e da un passato che pesa sulle loro relazioni presenti. Dopo essersi conosciuti a un matrimonio, i due decidono di intraprendere insieme un viaggio on the road molto particolare: le loro auto a noleggio sono guidate da un GPS che non si limita a fornire indicazioni, ma li conduce attraverso sette porte simboliche, varchi che permettono di rivivere episodi cruciali della loro infanzia e adolescenza. Un espediente narrativo che trasforma la classica romcom in un percorso psicologico e quasi metafisico.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it «Kogonada firma la sua opera più romantica e al tempo stesso riflessiva. Dopo Columbus e After Yang, il regista si cimenta con una romcom atipica che, dietro la leggerezza del viaggio on the road, cela un’indagine profonda sui traumi dell’infanzia e sul modo in cui condizionano la vita adulta».

Il film alterna momenti di ironia e leggerezza a sequenze più visionarie, nelle quali Robbie e Farrell offrono interpretazioni intense e credibili. Alcune scelte stilistiche – come le parentesi metateatrali – possono apparire eccessive, ma l’impianto complessivo rimane originale e ambizioso, capace di coinvolgere lo spettatore in un percorso universale: affrontare le proprie paure per aprirsi alla possibilità di amare.

Con A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario, Kogonada propone dunque una commedia romantica fuori dagli schemi, in grado di unire sentimento, introspezione e sperimentazione visiva. Un film imperfetto ma sincero, che conferma il talento del regista e offre al pubblico un’esperienza emotiva e personale, da oggi disponibile in sala.