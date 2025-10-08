Black Phone 2: online il trailer ufficiale del nuovo horror con Ethan Hawke, Il Rapace è tornato

Il terrore torna a squillare. Universal Pictures e Blumhouse hanno diffuso il trailer ufficiale di Black Phone 2 , attesissimo sequel del film cult del 2022 diretto da Scott Derrickson. Come riportato da Cinefilos.it , il video riporta sullo schermo Ethan Hawke nel ruolo più inquietante della sua carriera: Il Rapace , l’assassino mascherato che aveva terrorizzato il giovane Finn nel primo capitolo.

Quattro anni dopo i fatti di The Black Phone, Finn (Mason Thames) cerca di ricostruire la propria vita dopo essere sopravvissuto al rapimento. Ma il male non è finito con la morte del suo carnefice. Il trailer mostra un’atmosfera ancora più cupa e soprannaturale: Il Rapace sembra tornare dall’aldilà, deciso a vendicarsi, e a tormentare la sorella minore di Finn, Gwen (Madeleine McGraw), che inizia a ricevere nuove telefonate dal misterioso telefono nero.

Le immagini mostrano visioni inquietanti, un campo invernale isolato chiamato Alpine Lake, e un crescendo di tensione che culmina con la promessa: “Il telefono sta squillando di nuovo”. Il regista Scott Derrickson, insieme allo sceneggiatore C. Robert Cargill, torna a lavorare sui personaggi creati da Joe Hill, figlio di Stephen King.

Nel cast, oltre a Hawke, Thames e McGraw, figurano Demián Bichir, Jeremy Davies, Arianna Rivas, Miguel Mora, Maev Beaty e Graham Abbey. Il film è prodotto da Jason Blum per Blumhouse, con Derrickson e Cargill tra i produttori principali.

Il primo Black Phone aveva incassato oltre 160 milioni di dollari nel mondo, diventando uno dei successi horror più acclamati degli ultimi anni. Il sequel, a giudicare dalle prime immagini, promette un ritorno ancora più intenso e psicologico, mescolando orrore paranormale e legami familiari.

Black Phone 2 uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre 2025, distribuito da Universal Pictures.

Il trailer è disponibile sul canale ufficiale Universal e su Cinefilos.it, che ne ha diffuso la versione sottotitolata per l’Italia.