Black Phone 2: online il trailer ufficiale del nuovo horror con Ethan Hawke, Il Rapace è tornato

Il terrore torna a squillare. Universal Pictures e Blumhouse hanno diffuso il trailer ufficiale di Black Phone 2, attesissimo sequel del film cult del 2022 diretto da Scott Derrickson. Come riportato da Cinefilos.it, il video riporta sullo schermo Ethan Hawke nel ruolo più inquietante della sua carriera: Il Rapace, l’assassino mascherato che aveva terrorizzato il giovane Finn nel primo capitolo.
Quattro anni dopo i fatti di The Black Phone, Finn (Mason Thames) cerca di ricostruire la propria vita dopo essere sopravvissuto al rapimento. Ma il male non è finito con la morte del suo carnefice. Il trailer mostra un’atmosfera ancora più cupa e soprannaturale: Il Rapace sembra tornare dall’aldilà, deciso a vendicarsi, e a tormentare la sorella minore di Finn, Gwen (Madeleine McGraw), che inizia a ricevere nuove telefonate dal misterioso telefono nero.
Le immagini mostrano visioni inquietanti, un campo invernale isolato chiamato Alpine Lake, e un crescendo di tensione che culmina con la promessa: “Il telefono sta squillando di nuovo”. Il regista Scott Derrickson, insieme allo sceneggiatore C. Robert Cargill, torna a lavorare sui personaggi creati da Joe Hill, figlio di Stephen King.
Nel cast, oltre a Hawke, Thames e McGraw, figurano Demián Bichir, Jeremy Davies, Arianna Rivas, Miguel Mora, Maev Beaty e Graham Abbey. Il film è prodotto da Jason Blum per Blumhouse, con Derrickson e Cargill tra i produttori principali.
Il primo Black Phone aveva incassato oltre 160 milioni di dollari nel mondo, diventando uno dei successi horror più acclamati degli ultimi anni. Il sequel, a giudicare dalle prime immagini, promette un ritorno ancora più intenso e psicologico, mescolando orrore paranormale e legami familiari.
Black Phone 2 uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre 2025, distribuito da Universal Pictures.
Il trailer è disponibile sul canale ufficiale Universal e su Cinefilos.it, che ne ha diffuso la versione sottotitolata per l’Italia.