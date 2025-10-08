Squali: online il trailer ufficiale del film con James Franco e Lorenzo Zurzolo, tra ambizione e fragilità

È online il trailer ufficiale di Squali , il nuovo film diretto da Daniele Barbiero che segna un incontro generazionale inedito: Lorenzo Zurzolo , uno dei volti più promettenti del cinema italiano, divide la scena con la star internazionale James Franco . Come riportato da Cinefilos.it , il film arriverà nelle sale italiane il 16 ottobre 2025 , distribuito da Eagle Pictures , e si prepara a essere uno dei titoli più attesi dell’autunno cinematografico.

Tratto liberamente dal romanzo Gli squali di Giacomo Mazzariol, Squali racconta la storia di Max, diciannovenne di provincia che vive sospeso tra sogni, inquietudini e la ricerca del proprio posto nel mondo. Tutto cambia con l’arrivo di Robert Price (Franco), imprenditore americano di successo e fondatore di una start-up interessata a un’app ideata da Max. Da quell’incontro nasce un legame ambiguo, un confronto diretto con l’ambizione, il potere e le contraddizioni del mondo adulto.

Il trailer offre fin dai primi secondi un’atmosfera sospesa e sensuale: il mare, la luce estiva e gli spazi aperti diventano metafora di libertà e pericolo. Barbiero costruisce un racconto di formazione visivamente potente, in cui la fotografia dai toni caldi e naturali e una colonna sonora evocativa restituiscono un senso di vertigine e desiderio.

Nel cast figurano anche Chiara Bordi e Antonio Zavatteri, in un intreccio che promette di indagare le contraddizioni di una generazione in cerca di senso. Prodotto da Camaleo, in coproduzione con Eagle Pictures, Neo Art Producciones e Agresywna Banda, Squali nasce da una sceneggiatura firmata da Mauro Graiani.

Come evidenzia Cinefilos.it, il film si propone come un dramma contemporaneo sul rapporto tra tecnologia e identità, successo e fragilità, raccontato attraverso lo sguardo di un giovane che tenta di emergere senza perdersi. Il trailer lascia intuire un’opera emotiva e visivamente curata, capace di toccare corde profonde e universali.