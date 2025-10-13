F1: Il film debutto su Apple TV il 12 dicembre

Apple Original Films ha annunciato che F1: Il film, il film sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi , diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt , farà il suo debutto in streaming il 12 dicembre su Apple TV .

Dalla sua uscita nelle sale lo scorso 27 giugno, il film ha superato ogni aspettativa, incassando oltre 629 milioni di dollari nel mondo e debuttando al primo posto al box office internazionale. Come scrive Gianmaria Cataldo su Cinefilos.it, «F1 – Il film è dunque un concentrato di adrenalina, che sa quando premere sull’acceleratore e quando sul freno, senza rinunciare mai al ritmo e all’emozione». Un giudizio che ben riassume il successo dell’opera, capace di conquistare pubblico e critica e di ridefinire il genere sportivo su grande schermo.

Oltre ad essere il film sportivo con il maggiore incasso nella storia, F1: Il film ha rappresentato la più grande apertura per un live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni e il più grande successo nella carriera di Brad Pitt. Il film ha ottenuto un punteggio A su CinemaScore e un 97% di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes, consolidandosi come uno dei fenomeni culturali del 2025.

«È stato emozionante vedere il pubblico di tutto il mondo accogliere con entusiasmo F1: Il film nelle sale», ha dichiarato il produttore Jerry Bruckheimer. «Ora siamo entusiasti di portare questa avventura ai fan di tutto il mondo attraverso la portata globale di Apple TV».

La trama e il cast

Conosciuto come “la più grande promessa mai realizzata”, Sonny Hayes (Brad Pitt) è stato il talento più cristallino della Formula 1 negli anni ’90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trent’anni dopo, viene convinto dall’ex compagno Ruben Cervantes (Javier Bardem) a tornare in pista per salvare la sua scuderia in crisi. Accanto a lui, il giovane prodigio Joshua Pearce (Damson Idris), determinato a imporsi in un mondo dominato dalla competizione e dagli ego.

Il cast include anche Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem. Il film è stato girato durante i veri weekend dei Gran Premi di Formula 1, con le auto e i team reali impegnati sul circuito, per garantire la massima autenticità visiva e tecnica.

Una produzione da sogno

Prodotto da Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman, F1: Il film vanta un team tecnico d’eccellenza:

Fotografia di Claudio Miranda

Montaggio di Stephen Mirrione

Scenografie di Mark Tildesley e Ben Munro

Costumi di Julian Day

Musiche di Hans Zimmer

Un successo anche musicale

Il film ha dato vita a un vero e proprio fenomeno musicale globale con F1 The Album, la colonna sonora ad alto tasso di adrenalina che ha superato 650.000 copie vendute e quasi 1 miliardo di stream. Il brano principale, Just Keep Watching di Tate McRae, è candidato a due VMA e domina la Top Movie Songs di Billboard con oltre 4 miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme video.

Disponibilità

F1: Il film è una produzione Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films, distribuita da Warner Bros. Pictures. In attesa del debutto su Apple TV il 12 dicembre, il film è ancora disponibile per l’acquisto in formato digitale sulle principali piattaforme, tra cui Apple TV, Amazon Prime Video e Fandango At Home.