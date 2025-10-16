Tuttosport.com

Squali: il nuovo film con Lorenzo Zurzolo e James Franco arriva oggi nelle sale italiane

Da oggi, giovedì 16 ottobre, arriva nei cinema italiani Squali, il nuovo film di Daniele Barbiero, distribuito da Eagle Pictures. L’opera segna il primo incontro tra due generazioni di interpreti: da una parte Lorenzo Zurzolo, volto in ascesa del cinema italiano, dall’altra James Franco, attore e regista di fama internazionale, qui in un ruolo che ne rivela una dimensione più intima e malinconica.

Ambientato tra il litorale laziale e la metropoli romana, Squali racconta la storia di Max, un ragazzo di diciannove anni che si trova all’incrocio tra giovinezza e responsabilità. L’estate dopo la maturità avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza e viaggi, ma tutto cambia quando un imprenditore americano, Robert Price (Franco), scopre la sua app dedicata all’orientamento universitario e decide di offrirgli un’opportunità professionale.

Max parte così per Roma, lasciandosi alle spalle gli amici e le certezze di sempre, entrando in un mondo in cui il talento deve scontrarsi con l’ambizione e con la paura di fallire. Tra pressioni, tentazioni e incontri inattesi, il giovane dovrà imparare a capire cosa vuole davvero dal proprio futuro.

Il film alterna momenti di introspezione a un ritmo narrativo moderno, mescolando dramma e formazione. Con una fotografia calda e dinamica, Squali cattura la tensione tra la voglia di emergere e il bisogno di restare fedeli a se stessi, toccando temi vicini alla generazione Z.

Nel cast, accanto a Zurzolo e Franco, compaiono Margherita Aresti, Francesco Gheghi, Nicola Nocella, Isabella Ferrari e Giovanni Anzaldo. Prodotto da Lotus Production e Leone Film Group, il film rappresenta uno degli esordi italiani più interessanti dell’anno, capace di unire respiro internazionale e sensibilità generazionale.

