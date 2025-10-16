Squali: il nuovo film con Lorenzo Zurzolo e James Franco arriva oggi nelle sale italiane

Da oggi, giovedì 16 ottobre , arriva nei cinema italiani Squali, il nuovo film di Daniele Barbiero , distribuito da Eagle Pictures . L’opera segna il primo incontro tra due generazioni di interpreti: da una parte Lorenzo Zurzolo , volto in ascesa del cinema italiano, dall’altra James Franco , attore e regista di fama internazionale, qui in un ruolo che ne rivela una dimensione più intima e malinconica.

Ambientato tra il litorale laziale e la metropoli romana, Squali racconta la storia di Max, un ragazzo di diciannove anni che si trova all’incrocio tra giovinezza e responsabilità. L’estate dopo la maturità avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza e viaggi, ma tutto cambia quando un imprenditore americano, Robert Price (Franco), scopre la sua app dedicata all’orientamento universitario e decide di offrirgli un’opportunità professionale.

Max parte così per Roma, lasciandosi alle spalle gli amici e le certezze di sempre, entrando in un mondo in cui il talento deve scontrarsi con l’ambizione e con la paura di fallire. Tra pressioni, tentazioni e incontri inattesi, il giovane dovrà imparare a capire cosa vuole davvero dal proprio futuro.

Il film alterna momenti di introspezione a un ritmo narrativo moderno, mescolando dramma e formazione. Con una fotografia calda e dinamica, Squali cattura la tensione tra la voglia di emergere e il bisogno di restare fedeli a se stessi, toccando temi vicini alla generazione Z.

Nel cast, accanto a Zurzolo e Franco, compaiono Margherita Aresti, Francesco Gheghi, Nicola Nocella, Isabella Ferrari e Giovanni Anzaldo. Prodotto da Lotus Production e Leone Film Group, il film rappresenta uno degli esordi italiani più interessanti dell’anno, capace di unire respiro internazionale e sensibilità generazionale.