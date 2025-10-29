Da domani al cinema Io Sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci

Dopo la presentazione alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma , nella sezione Grand Public, arriva da domani nelle sale Io Sono Rosa Ricci, diretto da Lyda Patitucci e interpretato da Maria Esposito , Andrea Arcangeli e Raiz .

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Lyda Patitucci firma un film intenso e necessario, capace di restituire voce e umanità a un personaggio simbolo, trasformando la rabbia di Rosa in un grido di libertà e di autodeterminazione».

Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, e distribuito da 01 Distribution, Io Sono Rosa Ricci è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Campania – FCRC.

Il film e la sua origine

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, mentre la fotografia è curata da Valerio Azzali, il montaggio da Valeria Sapienza, la scenografia da Carmine Guarino e i costumi da Rossella Aprea.

Il film trae ispirazione dall’universo narrativo della serie cult Mare Fuori, ideata da Cristiana Farina e scritta insieme a Maurizio Careddu, e ne approfondisce le radici emotive attraverso lo sguardo di Rosa Ricci, simbolo di ribellione e fragilità.

Il brano dei titoli di coda, “Vàttelo!”, è scritto e interpretato da Gennaro “Raiz” Della Volpe e Silvia Uras, con musica di Paolo Baldini DubFiles.

