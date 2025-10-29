Tuttosport.com

Da domani al cinema Io Sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci

4 min
Da domani al cinema Io Sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci

Dopo la presentazione alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, arriva da domani nelle sale Io Sono Rosa Ricci, diretto da Lyda Patitucci e interpretato da Maria Esposito, Andrea Arcangeli e Raiz.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Lyda Patitucci firma un film intenso e necessario, capace di restituire voce e umanità a un personaggio simbolo, trasformando la rabbia di Rosa in un grido di libertà e di autodeterminazione».

Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, e distribuito da 01 Distribution, Io Sono Rosa Ricci è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Campania – FCRC.

Il film e la sua origine

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, mentre la fotografia è curata da Valerio Azzali, il montaggio da Valeria Sapienza, la scenografia da Carmine Guarino e i costumi da Rossella Aprea.

Il film trae ispirazione dall’universo narrativo della serie cult Mare Fuori, ideata da Cristiana Farina e scritta insieme a Maurizio Careddu, e ne approfondisce le radici emotive attraverso lo sguardo di Rosa Ricci, simbolo di ribellione e fragilità.

Il brano dei titoli di coda, “Vàttelo!”, è scritto e interpretato da Gennaro “Raiz” Della Volpe e Silvia Uras, con musica di Paolo Baldini DubFiles.

Scritto da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, diretto da Lyda Patitucci e distribuito da 01 Distribution, Io Sono Rosa Ricci arriva al cinema dal 30 ottobre 2025.

