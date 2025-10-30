Tuttosport.com

Da oggi al cinema The Toxic Avenger con Peter Dinklage e Jacob Tremblay

2 min
Da oggi al cinema The Toxic Avenger con Peter Dinklage e Jacob Tremblay© Cortesia Eagle Pictures

Arriva oggi, 30 ottobre, nelle sale italiane The Toxic Avenger, il remake del cult del 1984 prodotto dalla leggendaria Troma Entertainment. Diretto da Macon Blair e distribuito da Vertice 360, il film segna il ritorno sul grande schermo di uno dei personaggi più iconici e irriverenti del cinema underground americano. Protagonista è Peter Dinklage, affiancato da Jacob Tremblay, Kevin Bacon, Elijah Wood e Taylour Paige.

Il film riprende la trama originale aggiornandola con uno sguardo contemporaneo e satirico. Dinklage interpreta Winston Gooze, un uomo mite e sfortunato che, dopo un incidente in un impianto chimico, si trasforma nel “Vendicatore tossico”: una creatura mostruosa ma dal cuore buono, decisa a difendere gli oppressi e punire la corruzione. Tra humour nero, azione e riferimenti pop, The Toxic Avenger reimmagina il mito di un anti-eroe che combatte l’ingiustizia in un mondo dominato da avidità e inquinamento morale.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Macon Blair restituisce al personaggio la sua natura anarchica e dissacrante, bilanciando l’estetica trash originale con un ritmo moderno e un cast di alto profilo. Il film riesce a essere insieme un omaggio e una reinvenzione, fedele allo spirito Troma ma capace di parlare al pubblico di oggi».

The Toxic Avenger è scritto e diretto da Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore), e prodotto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, creatori dell’originale, insieme a Alex Garcia e Mary Parent per Legendary Pictures. Il film è distribuito in Italia da Vertice 360 e da oggi è disponibile in tutti i cinema.

