Frankenstein di Guillermo del Toro debutta su Netflix: il mostro torna con un'anima umana

3 min
Frankenstein di Guillermo del Toro debutta su Netflix: il mostro torna con un'anima umana

Dopo anni di sviluppo e grande attesa, Frankenstein di Guillermo del Toro è finalmente disponibile su Netflix, riportando in vita uno dei miti più celebri della letteratura gotica. Il regista premio Oscar, già autore di La forma dell’acqua e Crimson Peak, firma una nuova e intensa interpretazione del romanzo di Mary Shelley, mescolando poesia visiva, orrore e riflessione esistenziale.

Ambientato nell’Europa di metà Ottocento, il film segue il dottor Victor Frankenstein (interpretato da Andrew Garfield) e la sua creatura, incarnata da Jacob Elordi, un essere tormentato dalla consapevolezza della propria mostruosa solitudine. Accanto a loro, Oscar Isaac nel ruolo dell’investigatore che tenta di svelare i segreti dell’esperimento proibito.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Guillermo del Toro realizza il suo Frankenstein definitivo, una parabola sull’amore, la colpa e la creazione. Il mostro non è l’esperimento, ma l’uomo che si illude di dominare la vita e la morte». Una lettura che evidenzia la forza simbolica del film e la sensibilità autoriale del regista messicano.

Girato tra Praga e Città del Messico, Frankenstein è un trionfo visivo che alterna atmosfere gotiche e struggenti momenti di umanità. La fotografia cupa e raffinata accompagna un racconto che riflette sui limiti della scienza e sulla natura stessa dell’anima.

Con questa versione del mito, Guillermo del Toro trasforma Frankenstein in un racconto contemporaneo sulla diversità e sul bisogno universale di essere accettati. Un’opera che non solo reinterpreta il classico, ma lo rinnova, confermando ancora una volta la capacità del regista di dare emozione e profondità anche al terrore più oscuro.

