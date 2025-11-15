Tuttosport.com
40 Secondi, il film sulla vicenda di Willy Monteiro Duarte arriva al cinema il 19 novembre 2025

2 min
Arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2025 40 Secondi, il film ispirato alla tragica storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. La pellicola ricostruisce le 24 ore che precedono l’aggressione, tra incontri casuali, tensioni latenti e dinamiche di gruppo che sfociano in violenza, offrendo uno sguardo diretto sulle ombre della società giovanile contemporanea.

Scritto da Vincenzo Alfieri insieme a Giuseppe G. Stasi, il film è tratto dal libro 40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza di Federica Angeli, edito da Baldini+Castoldi. Nel cast figurano Francesco Gheghi, Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Puccilli, Justin De Vivo, Giordano Giansanti e Luca Petrini, con la partecipazione di Maurizio Lombardi e Sergio Rubini.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, già dietro a Il ragazzo dai pantaloni rosa, 40 Secondi affronta temi cruciali come violenza giovanile, disagio sociale e integrazione, riportando al centro del dibattito una storia che ha segnato profondamente il Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

