L’ultima missione: Project Hail Mary - Il trailer ufficiale del film con Ryan Gosling

Eagle Pictures ha diffuso via Cinefils.it il trailer ufficiale di L’ultima missione: Project Hail Mary , il nuovo film diretto da Phil Lord e Christopher Miller , il duo creativo premiato per il loro lavoro nell’animazione con Spider-Man - Un nuovo universo. L’adattamento porta sullo schermo il romanzo di Andy Weir , autore di The Martian, e sarà nelle sale italiane dal 19 marzo 2026 , distribuito da Eagle Pictures .

Protagonista del film è Ryan Gosling, candidato al premio Oscar e qui nei panni di Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia su un’astronave a milioni di chilometri dalla Terra, privo di memoria e senza sapere perché si trovi lì. Al suo fianco troviamo Sandra Hüller, anche lei candidata all’Oscar per Anatomia di una caduta e La zona d’interesse, insieme a Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. – Intelligenza Artificiale) e Milana Vayntrub (A cena con il lupo – Werewolves Within).

Il trailer offre un primo sguardo sull’impianto spettacolare del film, alternando mistero, tensione scientifica e il senso di isolamento del protagonista. Con il graduale riaffiorare dei ricordi, Ryland comprende la portata della sua missione: identificare e fermare una misteriosa sostanza responsabile del collasso del Sole. Per salvare la vita sulla Terra, dovrà affidarsi alla sua intelligenza… e a un’inaspettata alleanza che cambierà tutto.

Prodotto da Amazon MGM Studios e portato in Italia da Eagle Pictures, L’ultima missione: Project Hail Mary si prepara a essere uno dei titoli sci-fi più attesi del 2026.