The Teacher: trailer del film di Farah Nabulsi 

Eagle Pictures ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di The Teacher, opera prima della regista anglo-palestinese Farah Nabulsi, uscirà nelle sale italiane giovedì 11 dicembre, distribuito da Eagle Pictures. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival 2023 e alla 43ª edizione del Torino Film Festival, dove ha raccolto consensi per la delicatezza e la forza del racconto.
Prodotto da Cocoon Films, Native Liberty Productions e Philistine Films, con il sostegno del British Film Institute e del Doha Film Institute, The Teacher vede nel cast Saleh Bakri, Imogen Poots, Stanley Townsend, oltre a Muhammad Abed El Rahman, Paul Herzberg e Andrea Irvine.
Per una panoramica completa sul progetto, cast e contesto produttivo, è disponibile anche la scheda del film pubblicata da Cinefilos.it, che raccoglie tutte le informazioni ufficiali sull’opera di Nabulsi.
La trama
La storia segue Basem, un insegnante palestinese impegnato nella resistenza politica clandestina che cerca di proteggere un suo studente in difficoltà, mentre tenta di costruire una relazione con una volontaria internazionale. Un racconto che fonde conflitto, intimità e responsabilità personale.