The Teacher: trailer del film di Farah Nabulsi 

Eagle Pictures ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di The Teacher, opera prima della regista anglo-palestinese Farah Nabulsi, uscirà nelle sale italiane giovedì 11 dicembre, distribuito da Eagle Pictures. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival 2023 e alla 43ª edizione del Torino Film Festival, dove ha raccolto consensi per la delicatezza e la forza del racconto.