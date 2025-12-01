Die My Love, il nuovo film di Lynne Ramsay con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson

Lynne Ramsay torna finalmente sul grande schermo e lo fa con Die My Love , un’opera intensa, disturbante e magnetica che conferma ancora una volta la sua capacità unica di raccontare la fragilità umana attraverso immagini potenti e una scrittura impeccabile. Dopo titoli diventati di culto come You Were Never Really Here, Morvern Callar e …e ora parliamo di Kevin, la regista e sceneggiatrice britannica firma un nuovo lavoro che sta già catalizzando l’attenzione della critica internazionale. Il film arriva nelle sale italiane dal 27 novembre , distribuito da MUBI .

La critica ha accolto il film con grande entusiasmo, sottolineando la forza della messa in scena, la performance vulnerabile e feroce di Jennifer Lawrence e l’abilità della Ramsay nel trasformare la psiche della protagonista in un paesaggio narrativo in costante frattura. Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Ramsay torna a colpire con un’opera viscerale, capace di farci sentire addosso la pelle scorticata di Grace: un film che non chiede di essere compreso, ma vissuto, anche nella sua parte più dolorosa».

Ambientato in una remota zona dell’America rurale, Die My Love segue la storia di Grace (Jennifer Lawrence) e del suo compagno Jackson (Robert Pattinson), una coppia che decide di trasferirsi in una vecchia casa di campagna per iniziare una nuova vita. Grace è determinata a scrivere il suo “Grande Romanzo Americano”, ma la tranquillità iniziale si incrina rapidamente con l’arrivo del loro primo figlio e con le continue – e sempre più inspiegabili – assenze di Jackson.

Ambientato in un contesto rurale che amplifica isolamento e tensione emotiva, Die My Love diventa così il ritratto spietato di una donna che affonda tra amore, ossessione e follia. Il film si muove tra improvvisi sbalzi tonali, silenzi che graffiano e un senso di minaccia costante, costruendo una spirale emotiva che lo spettatore attraversa insieme alla protagonista.

A sostenere la visione radicale della Ramsay c’è un cast straordinario:

Jennifer Lawrence , al suo ruolo più viscerale dai tempi di Il lato positivo e American Hustle

Robert Pattinson , reduce da The Batman e dall’atteso Mickey 17

LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Nick Nolte , icona del cinema americano

Sissy Spacek, leggendaria interprete di Carrie e In the Bedroom

Con Die My Love, Lynne Ramsay conferma la sua capacità di coniugare potenza visiva, introspezione e tensione emotiva, costruendo un film che parla di maternità, dolore, desiderio e identità con coraggio e profondità. Un’opera destinata a lasciare il segno.