Arriva al cinema dal 22 Gennaio Sentimental Value

Arriva dal 22 gennaio al cinema Sentimental Value , il nuovo film di Joachim Trier, entrato ufficialmente nella shortlist degli Oscar come Miglior Film Internazionale . Sentimental Value , selezionato dalla Norvegia come candidato ufficiale agli Oscar, entra nelle shortlist dell’Academy Award per il Miglior Casting, la Miglior Fotografia e per il Miglior Film Internazionale , avvicinandosi alla fase finale delle nomination. Un risultato importante che conferma il percorso straordinario del film e l’attenzione che sta ricevendo a livello mondiale.

Nella sua recensione del film Cinefilos.it ha definito "Sentimental Value, l’opera più intima e poetica di Joachim Trier, un racconto stratificato su una famiglia spezzata e sull’eredità invisibile dei sentimenti. Meno immediato del suo predecessore ma forse ancora più profondo, conquista per sensibilità, struttura e delicatezza emotiva."

La selezione tra i 15 titoli internazionali candidati a concorrere per la statuetta più ambita del cinema arriva dopo un cammino ricco di riconoscimenti, iniziato con il Gran Prix a Cannes e continuato con le numerose candidature ai Golden Globe e agli European Film Awards.

Joachim Trier torna a dirigere Renate Reinsve, vincitrice a Cannes per la sua interpretazione ne La Persona Peggiore del Mondo, proseguendo così un rapporto creativo già premiato dalla critica internazionale. Accanto a lei Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, compongono un cast di grande talento che contribuisce a rendere Sentimental Value uno dei film più attesi della stagione.

La trama

Candidato a 8 Golden Globes e vincitore del Gran Prix a Cannes – accolto da una delle standing ovation più lunghe nella storia del festival – Sentimental Value segna il ritorno del talentuoso regista de La Persona Peggiore del Mondo, Joachim Trier. Un’opera attesissima, già tra le principali favorite nella corsa agli Oscar. Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav (Stellan Skarsgard) – regista carismatico e affascinante ma genitore cronicamente inaffidabile – riapre ferite mai del tutto rimarginate. Conoscendo il talento di attrice di Nora, Gustav vorrebbe che sua figlia interpretasse il ruolo principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera; lei rifiuta e quella parte finisce a una giovane star di Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning). Il suo arrivo getta scompiglio nelle delicate dinamiche della famiglia: per le due sorelle sarà il momento di confrontarsi con il padre e con il loro passato. Con un cast straordinario – Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas – il nuovo film di Joachim Trier lo conferma uno dei più grandi narratori contemporanei del cinema europeo.