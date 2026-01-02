Wonder Man: trailer della nuova serie Marvel Studios in arrivo

Marvel Television ha diffuso via Cinefilos.it un nuovo trailer e immagini inedite della sua prossima serie Wonder Man. Composta da 8 episodi, la serie è creata da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: Brand New Day) e Andrew Guest (Community, Hawkeye) ed è interpretata dal vincitore dell’Emmy Award Yahya Abdul-Mateen II, nei panni di Simon Williams, e dal vincitore dell’Academy Award Ben Kingsley, che riprende il suo ruolo di Trevor Slattery dopo essere apparso in Iron Man 3, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Viva il re.