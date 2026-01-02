Tuttosport.com
Wonder Man: trailer della nuova serie Marvel Studios in arrivo

La serie, composta da 8 episodi, debutterà il 28 gennaio in esclusiva su Disney+
2 min
Marvel Television ha diffuso via Cinefilos.it un nuovo trailer e immagini inedite della sua prossima serie Wonder Man. Composta da 8 episodi, la serie è creata da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: Brand New Day) e Andrew Guest (CommunityHawkeye) ed è interpretata dal vincitore dell’Emmy Award Yahya Abdul-Mateen II, nei panni di Simon Williams, e dal vincitore dell’Academy Award Ben Kingsley, che riprende il suo ruolo di Trevor Slattery dopo essere apparso in Iron Man 3Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Viva il re.

 

La serie segue l’aspirante attore di Hollywood Simon Williams che non riesce a far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore che forse ha già alle spalle i suoi ruoli più importanti, Simon scopre che il leggendario regista Von Kovak sta realizzando un remake del film di supereroi Wonder Man. I due attori, agli estremi opposti del loro percorso professionale, puntano con determinazione a dei ruoli che potrebbero cambiargli la vita, mentre il pubblico assiste a un dietro le quinte sull’industria dell’intrattenimento.
 

