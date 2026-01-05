The Beauty, online il trailer della nuova serie FX di Ryan Murphy: debutto su Disney+ il 22 gennaio

Composta da 11 episodi, The Beauty uscirà ogni giovedì con un nuovo episodio, mentre le ultime due settimane saranno caratterizzate da un doppio episodio conclusivo, chiudendo la stagione con un finale evento.

Un thriller globale tra moda, virus e cospirazioni

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, la serie è ambientata nel mondo dell’alta moda, sconvolto dalla morte improvvisa e violenta di alcune top model internazionali. A indagare sono due agenti dell’FBI: Cooper Madsen, interpretato da Evan Peters, e Jordan Bennett, interpretata da Rebecca Hall.

Le indagini portano alla scoperta di un virus sessualmente trasmissibile capace di rendere le persone fisicamente perfette, ma con conseguenze devastanti. Dietro la diffusione del virus si cela The Corporation, un impero tecnologico guidato da un misterioso miliardario interpretato da Ashton Kutcher, creatore del farmaco noto come “La Beauty”.

Cast stellare e ambientazioni internazionali

Nel cast figurano anche Anthony Ramos, Jeremy Pope e numerose guest star, tra cui Isabella Rossellini e Vincent D’Onofrio. La storia si sviluppa su scala globale, con scene ambientate tra Parigi, Venezia, Roma e New York, e ruota attorno a una domanda centrale: cosa saresti disposto a sacrificare per la perfezione? The Beauty è prodotta da 20th Television ed è basata sull’omonima serie a fumetti di Jeremy Haun e Jason A. Hurley.