Wicked - Parte 2 arriva in digitale: il gran finale della saga di Oz disponibile dal 5 gennaio

Il film rappresenta l’atto finale della saga fantasy-musical che ha conquistato pubblico e critica, dopo il successo del primo Wicked, capace di incassare 750 milioni di dollari nel mondo e ottenere 10 nomination agli Oscar. Ora il pubblico può godersi comodamente da casa la conclusione della storia di Elphaba e Glinda, due figure simbolo di amicizia, conflitto e trasformazione.

Wicked – Parte 2 è disponibile sulle piattaforme Prime Video, Sky Primafila Premiere, Apple TV, Rakuten TV, Google TV, YouTube e Chili, con prezzi fissati a 19,99 euro per l’acquisto e 14,99 euro per il noleggio, nei formati standard, HD e UHD. Il pre-ordine è attivo esclusivamente su Prime Video e Apple TV.

Tra le opzioni offerte al pubblico figurano diverse versioni: quella ibrida (dialoghi in italiano e canzoni in lingua originale), la versione originale, la versione completamente doppiata e una speciale edizione Sing-Along, pensata per i fan del musical.

Il film vede Cynthia Erivo e Ariana Grande tornare nei ruoli di Elphaba e Glinda, con una trama che le ritrova ormai separate e costrette ad affrontare le conseguenze delle loro scelte. Mentre Elphaba vive in esilio e continua la sua lotta per la libertà, Glinda è diventata il volto rassicurante del potere a Oz, fino a un’ultima, decisiva resa dei conti.

A impreziosire l’uscita digitale, oltre un’ora di contenuti speciali, tra cui scene eliminate e un lungo making-of che racconta il dietro le quinte del film, con il cast e i filmmaker coinvolti nella produzione.

Con Wicked – Parte 2, la saga si chiude con uno spettacolo visivo ed emotivo che conferma il successo di uno dei musical cinematografici più amati degli ultimi anni.