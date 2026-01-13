Due Procuratori: dal 12 febbraio al cinema il film di Sergei Loznitsa presentato a Cannes

Ambientato nell’Unione Sovietica del 1937, nel pieno del terrore staliniano, il film è ispirato a un racconto di Georgy Demidov, prigioniero politico durante il regime. Attraverso una narrazione tesa e rigorosa, Loznitsa ricostruisce il funzionamento di un sistema totalitario fondato sulla repressione, sulla paura e sull’annullamento sistematico dell’opposizione.

La storia ruota attorno a due procuratori, simbolo di due anime opposte dello stesso apparato statale. Da una parte c’è Aleksandr Kornev, giovane magistrato idealista e fedele ai principi originari della Rivoluzione, interpretato da Aleksandr Kuznetsov. Dall’altra emerge la figura di un procuratore di regime, potente e spietato, che ha messo quegli stessi valori al servizio della macchina del terrore.

L’intreccio prende avvio quando una lettera scritta da un detenuto ingiustamente accusato riesce a sfuggire alla distruzione e arriva sulla scrivania del giovane Kornev. Convinto che dietro quell’appello si nascondano gravi abusi da parte della polizia segreta NKVD, il procuratore avvia un’indagine che lo porterà fino a Mosca, mettendolo a confronto diretto con i vertici del sistema repressivo.

Con uno stile asciutto e atmosfere dichiaratamente kafkiane, Due Procuratori avanza come un thriller morale, costruendo una tensione costante e raccontando la burocrazia della repressione come un meccanismo capace di rendere tutti complici e sospetti. Il film sarà presentato anche al Trieste Film Festival, alla presenza del regista, prima dell’uscita ufficiale nelle sale.