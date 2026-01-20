Un Bel Giorno, online il trailer del nuovo film di Fabio De Luigi

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , è stato diffuso il trailer ufficiale di Un Bel Giorno , il nuovo film diretto e interpretato da Fabio De Luigi , che arriverà nelle sale italiane il 5 marzo , distribuito da 01 Distribution .

Nel cast figurano Virginia Raffaele, affiancata da Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer e Beatrice Schiros, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.

Il film racconta la storia di Tommaso, padre single di quattro figlie, che ha dedicato completamente la propria vita alla famiglia. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per lui di rimettersi in gioco, l’uomo incontra Lara, una donna brillante e affascinante. Un incontro che potrebbe cambiare tutto, se non fosse che entrambi custodiscono un segreto difficile da gestire.

Un Bel Giorno è una produzione Lotus Production (Leone Film Group) con Rai Cinema, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Furio Andreotti, Giulia Calenda e dallo stesso De Luigi.