Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ben – Rabbia Animale: il trailer svela l’horror più disturbante dell’anno

Distribuito da Eagle Pictures dal 29 Gennaio, Ben – Rabbia Animale mira a rinnovare il filone del natural horror, aggiornandolo a una sensibilità contemporanea e mettendo lo spettatore di fronte a una domanda inquietante: quanto è davvero sottile il confine tra animale e umano?
3 min
Ben – Rabbia Animale: il trailer svela l’horror più disturbante dell’anno© Paramount Pictures

È stato diffuso il trailer ufficiale di Ben – Rabbia Animale, il nuovo film horror che promette di portare sullo schermo un incubo tanto primordiale quanto disturbante. Il film arriverà prossimamente nelle sale italiane e si preannuncia come uno degli horror più inquietanti del 2026. Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, Ben – Rabbia Animale è un horror ad alta tensione che costruisce il proprio terrore su un’idea tanto semplice quanto spietata: uno scimpanzé cresciuto in ambiente domestico, colpito dalla rabbia, diventa una minaccia incontrollabile. L’orrore non nasce da elementi soprannaturali, ma da qualcosa di profondamente reale, dove l’istinto animale e l’intelligenza si fondono in un crescendo di violenza e paranoia.

Il trailer introduce una storia apparentemente semplice, ma carica di tensione: Ben è uno scimpanzé cresciuto in ambito domestico, trattato come un membro della famiglia, la cui natura animale viene improvvisamente stravolta dopo aver contratto la rabbia. Da quel momento, l’intelligenza dell’animale – finora fonte di affetto e familiarità – diventa l’elemento più spaventoso del film.

 

A rendere Ben – Rabbia Animale particolarmente efficace è proprio l’idea di fondo: non un mostro fantastico, ma un animale reale, capace di ragionare, osservare e pianificare, trasformato in una minaccia incontrollabile. Il trailer insiste su sguardi, silenzi e improvvise esplosioni di violenza, costruendo un clima di angoscia continua più che sullo shock immediato.

Il film segna il ritorno di Johannes Roberts all’horror “terrestre” dopo esperienze come 47 Meters Down, puntando questa volta su un terrore più psicologico e disturbante, che gioca sul confine tra affetto e paura, controllo e istinto.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS