Ben – Rabbia Animale: il trailer svela l’horror più disturbante dell’anno

È stato diffuso il trailer ufficiale di Ben – Rabbia Animale, il nuovo film horror che promette di portare sullo schermo un incubo tanto primordiale quanto disturbante. Il film arriverà prossimamente nelle sale italiane e si preannuncia come uno degli horror più inquietanti del 2026. Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, Ben – Rabbia Animale è un horror ad alta tensione che costruisce il proprio terrore su un’idea tanto semplice quanto spietata: uno scimpanzé cresciuto in ambiente domestico, colpito dalla rabbia, diventa una minaccia incontrollabile. L’orrore non nasce da elementi soprannaturali, ma da qualcosa di profondamente reale, dove l’istinto animale e l’intelligenza si fondono in un crescendo di violenza e paranoia.

Il trailer introduce una storia apparentemente semplice, ma carica di tensione: Ben è uno scimpanzé cresciuto in ambito domestico, trattato come un membro della famiglia, la cui natura animale viene improvvisamente stravolta dopo aver contratto la rabbia. Da quel momento, l’intelligenza dell’animale – finora fonte di affetto e familiarità – diventa l’elemento più spaventoso del film.

A rendere Ben – Rabbia Animale particolarmente efficace è proprio l’idea di fondo: non un mostro fantastico, ma un animale reale, capace di ragionare, osservare e pianificare, trasformato in una minaccia incontrollabile. Il trailer insiste su sguardi, silenzi e improvvise esplosioni di violenza, costruendo un clima di angoscia continua più che sullo shock immediato.

Il film segna il ritorno di Johannes Roberts all’horror “terrestre” dopo esperienze come 47 Meters Down, puntando questa volta su un terrore più psicologico e disturbante, che gioca sul confine tra affetto e paura, controllo e istinto.