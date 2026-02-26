Teenage Sex and Death at Camp Miasma: teaser trailer del nuovo film di Jane Schoenbrun in arrivo questa estate





video</a> player" width="560">

Protagoniste del film Hannah Einbinder (vincitrice dell'Emmy come miglior attrice non protagonista per la serie Hacks) e Gillian Anderson (The X-Files, Sex Education, Scoop). Nel cast figurano anche Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Kevin McDonald, Quintessa Swindell e Jack Haven. Il film è scritto e diretto da Schoenbrun e prodotto da Plan B. MUBI ha finanziato il film e ne curerà la distribuzione in alcuni territori selezionati, tra cui Nord America, America Latina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Benelux, Spagna, Italia, Turchia, India, Australia e Nuova Zelanda, mentre The Match Factory gestirà le vendite internazionali per i restanti territori nel mondo. Daniel Bekerman (produttore esecutivo) di Scythia Films ha fornito servizi di produzione locali.



Teenage Sex and Death at Camp Miasma è il terzo lungometraggio di Schoenbrun, e prosegue il suo percorso artistico segnato da temi legati all’identità trans e all’horror queer. Il film precedente di Schoenbrun, I Saw the TV Glow, è stato presentato in anteprima al Sundance nel 2024 ed è stato successivamente presentato in altri festival tra cui la Berlinale, Festival internazionale del cinema di San Sebastián e il SXSW. Ha ottenuto diverse nomination agli Independent Spirit Awards 2025, tra cui Miglior Regia, Miglior Interpretazione Protagonista e Miglior Film.