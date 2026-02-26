Teenage Sex and Death at Camp Miasma: teaser trailer del nuovo film di Jane Schoenbrun in arrivo questa estate

MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione rilascia il teaser trailer del nuovo film di Jane Schoenbrun (Ho visto la TV brillare, We’re All Going to the World’s Fair), Teenage Sex and Death at Camp Miasma, che uscirà nelle sale ad agosto 2026.
Protagoniste del film Hannah Einbinder (vincitrice dell'Emmy come miglior attrice non protagonista per la serie Hacks) e Gillian Anderson (The X-Files, Sex Education, Scoop). Nel cast figurano anche Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Kevin McDonald, Quintessa Swindell e Jack Haven. Il film è scritto e diretto da Schoenbrun e prodotto da Plan B. MUBI ha finanziato il film e ne curerà la distribuzione in alcuni territori selezionati, tra cui Nord America, America Latina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Benelux, Spagna, Italia, Turchia, India, Australia e Nuova Zelanda, mentre The Match Factory gestirà le vendite internazionali per i restanti territori nel mondo. Daniel Bekerman (produttore esecutivo) di Scythia Films ha fornito servizi di produzione locali.
Teenage Sex and Death at Camp Miasma è il terzo lungometraggio di Schoenbrun, e prosegue il suo percorso artistico segnato da temi legati all’identità trans e all’horror queer. Il film precedente di Schoenbrun, I Saw the TV Glow, è stato presentato in anteprima al Sundance nel 2024 ed è stato successivamente presentato in altri festival tra cui la Berlinale, Festival internazionale del cinema di San Sebastián e il SXSW. Ha ottenuto diverse nomination agli Independent Spirit Awards 2025, tra cui Miglior Regia, Miglior Interpretazione Protagonista e Miglior Film.