Lee Cronin - La Mummia: da domani al cinema il nuovo horror del regista de La Casa – Il Risveglio del Male

Arriva da domani, 16 aprile, nelle sale italiane Lee Cronin – La Mummia , il nuovo film diretto da Lee Cronin e distribuito da Warner Bros. Pictures. Dopo il successo di La Casa – Il Risveglio del Male, il regista torna con una rilettura oscura di uno dei miti più iconici dell’horror, affiancato da un cast internazionale guidato da Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy e Natalie Grace.

Il film, prodotto da New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse Productions, racconta la storia di una famiglia segnata dalla scomparsa di una bambina nel deserto. Otto anni dopo, il suo ritorno improvviso dovrebbe rappresentare un momento di gioia, ma si trasforma rapidamente in un incubo, dando il via a una spirale di tensione e orrore psicologico.

Più che un semplice remake o reboot, il film si presenta come una reinterpretazione del mito della mummia in chiave contemporanea, spostando il focus dal mostro alla dimensione familiare e traumatica. Cronin sembra voler costruire un horror più intimo, dove la paura nasce dalla perdita e dalla trasformazione, piuttosto che dalla semplice minaccia esterna.

Una nuova Mummia tra horror psicologico e trauma familiare: cosa aspettarsi dal film

Con Lee Cronin – La Mummia, il regista irlandese prosegue il percorso già avviato con La Casa – Il Risveglio del Male, puntando su un horror viscerale ma anche emotivo. La storia del ritorno della figlia scomparsa introduce un elemento disturbante: ciò che dovrebbe essere familiare diventa improvvisamente estraneo.

Questo approccio si inserisce nel filone contemporaneo dell’horror che lavora sul trauma e sulla famiglia, ma lo fa attraverso una figura iconica come quella della mummia, riletta in chiave più oscura e meno avventurosa rispetto al passato. Non ci sono eroi né esplorazioni spettacolari, ma una tensione crescente legata alla trasformazione dei personaggi.

La presenza di produttori come James Wan e Jason Blum conferma la volontà di posizionare il film all’interno di un horror moderno, capace di unire atmosfera, regia e costruzione narrativa. Un progetto che punta a ridefinire un classico, adattandolo alle sensibilità del pubblico contemporaneo.

Se riuscirà nell’intento, Lee Cronin – La Mummia potrebbe rappresentare una delle reinterpretazioni più interessanti del genere negli ultimi anni. Perché, in questo caso, il vero orrore non è ciò che ritorna… ma ciò che è cambiato.