Breve storia d’amore arriva su Sky Cinema: il film con Pilar Fogliati debutta in prima TV

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , Breve storia d’amore, il nuovo film scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, debutta in prima TV lunedì 4 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW, oltre che on demand – anche in 4K – per gli abbonati.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, il film segna l’esordio alla regia di Rampoldi, che ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello 2026 per il Miglior esordio. Un debutto che si distingue per uno sguardo contemporaneo e diretto sulle relazioni, tra desiderio, ambiguità e bisogno di connessione.

Tra relazioni clandestine e tensioni emotive: la trama del film

La storia ruota attorno a due coppie: Lea e Andrea, trentenni, e Rocco e Cecilia, cinquantenni. Le loro vite si intrecciano quando Lea incontra Rocco in un bar e dà inizio a una relazione clandestina. Quello che appare come un tradimento come tanti prende presto una piega inaspettata, trasformandosi in un rapporto sempre più invasivo e destabilizzante, fino a coinvolgere anche i rispettivi partner in un confronto inevitabile.

Il cast riunisce alcuni dei volti più interessanti del cinema italiano: Pilar Fogliati, Andrea Carpenzano, Adriano Giannini e Valeria Golino, quest’ultima candidata ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione.

Il film si muove tra dimensione intima e tensione psicologica, raccontando il lato più fragile e imprevedibile dei sentimenti. Senza offrire risposte semplici, Breve storia d’amore esplora le dinamiche delle relazioni contemporanee, mettendo in scena personaggi complessi e profondamente umani.

Disponibile su Sky Cinema e NOW, il film si propone come uno dei titoli italiani più interessanti della stagione televisiva, capace di unire qualità autoriale e forte impatto emotivo.