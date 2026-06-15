La Gioia con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca arriva su SKY

Secondo quanto evidenziato da Cinefilos.it, arriva da domani su Sky Cinema Uno La Gioia, il nuovo film diretto da Nicolangelo Gelormini con protagonisti Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella. Ispirato a un fatto di cronaca e tratto dall'opera teatrale Se non sporca il mio pavimento, il film sarà trasmesso domenica 14 giugno alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «La gioia è un film intenso e struggente, con delle interpretazioni memorabili e una sceneggiatura raffinata. Non è solo cronaca, ma un vero e proprio ritratto delle fragilità umane.». Il film è stato prodotto da HT Film, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e nasce da una sceneggiatura vincitrice del Premio Solinas nel 2021.

La storia ruota attorno a Gioia, interpretata da Valeria Golino, un’insegnante di liceo che vive ancora con i genitori e non ha mai sperimentato un amore autentico. La sua esistenza cambia quando incontra Alessio (Saul Nanni), uno studente problematico che cerca di aiutare economicamente la madre attraverso scelte sempre più rischiose. Tra i due nasce un rapporto complesso, fragile e controverso, destinato a mettere in discussione ogni equilibrio emotivo.

Accanto ai protagonisti troviamo Jasmine Trinca nei panni di una donna affascinante e imprevedibile e Francesco Colella in un ruolo chiave all'interno delle dinamiche che guidano il racconto. Attraverso i suoi personaggi, La Gioia affronta temi universali come il desiderio di appartenenza, la dipendenza affettiva e la ricerca di un riscatto umano e sociale.

Con questo nuovo lavoro, Nicolangelo Gelormini firma un thriller psicologico che intreccia tensione e sentimento, accompagnando lo spettatore in una storia di relazioni spezzate, bisogni inespressi e conseguenze imprevedibili. Un racconto intenso che esplora le zone più fragili dell'animo umano senza rinunciare alla suspense narrativa.