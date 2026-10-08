L’Estranea arriva oggi, giovedì 8 ottobre, nelle sale cinematografiche italiane. Il nuovo film diretto da Paolo Strippoli , distribuito da 01 Distribution , è stato scelto dall'Italia per concorrere alla selezione del Miglior film internazionale agli Oscar 2027 . Un riconoscimento importante per un'opera che combina dramma familiare, mistero e suggestioni soprannaturali, affidando il racconto a un cast guidato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi , con Adriano Giannini .

Presentato alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film racconta una storia in cui i legami familiari e il desiderio di proteggere le persone amate si intrecciano con una presenza misteriosa. Strippoli utilizza gli elementi del cinema di genere per costruire una vicenda che mette al centro il dolore, le conseguenze delle scelte e la difficoltà di accettare ciò che non può essere cambiato. L'arrivo nelle sale rappresenta ora l'occasione per il pubblico di scoprire uno dei titoli italiani più significativi di questa stagione cinematografica.

L’Estranea, la trama e il cast del nuovo film di Paolo Strippoli

Al centro della vicenda c'è la famiglia Colonna, la cui quotidianità viene sconvolta da una serie di eventi che mettono in discussione gli equilibri tra i suoi componenti. La storia segue in particolare Anna e Alice, due donne legate da un rapporto familiare complesso, mentre l'arrivo di una figura enigmatica introduce una possibilità destinata a cambiare il corso delle loro vite.

Il personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi diventa uno degli elementi più misteriosi del racconto, portando i protagonisti a confrontarsi con decisioni difficili e con il prezzo che può derivare dal tentativo di modificare il proprio destino. Quella che potrebbe apparire come una via di salvezza si trasforma progressivamente in un percorso segnato da conseguenze imprevedibili.

Pur richiamando le atmosfere dell'horror e del thriller psicologico, L’Estranea si sviluppa soprattutto come un dramma sui rapporti umani. Il film esplora il confine tra amore e controllo, interrogandosi su quanto il desiderio di proteggere qualcuno possa arrivare a condizionare la sua libertà. La narrazione intreccia momenti differenti e utilizza una struttura circolare per rafforzare il rapporto tra passato, presente e conseguenze delle scelte.

Per Paolo Strippoli, già interessato a esplorare il cinema di genere attraverso storie profondamente legate alle emozioni dei personaggi, L’Estranea rappresenta un nuovo passo in questa direzione. La selezione italiana per la corsa agli Oscar ne rafforza inoltre la visibilità internazionale, pur senza rappresentare ancora una candidatura ufficiale dell'Academy.

L’Estranea è da oggi, 8 ottobre, nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution.