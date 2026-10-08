Matthew McConaughey torna al cinema con La ballata del re delle api: il trailer del nuovo thriller con Kurt Russell

Matthew McConaughey torna sul grande schermo con La ballata del re delle api ( The Rivals of Amziah King ) , il nuovo film scritto e diretto da Andrew Patterson, che arriverà nei cinema italiani il 19 novembre 2026 , distribuito da I Wonder Pictures. È stato diffuso il trailer italiano del crime-thriller, una storia ambientata nell'America rurale che intreccia rivalità, legami familiari e musica bluegrass, con un protagonista decisamente fuori dagli schemi.

Come racconta Cinefilos.it, McConaughey interpreta Amziah King, un carismatico apicoltore e musicista dell'Oklahoma che guida una piccola comunità di personaggi eccentrici. L'uomo gestisce una delle principali attività di produzione di miele della zona, ma la sua quotidianità cambia quando Kateri, la figlia adottiva con cui aveva perso i contatti, torna improvvisamente nella sua vita. Amziah intravede così la possibilità di ricostruire il loro rapporto e di trasmetterle tutto ciò che ha imparato nel corso degli anni.

Quello che sembra l'inizio di una nuova fase familiare si trasforma però in una situazione sempre più pericolosa. L'attività di Amziah attira infatti l'interesse di rivali senza scrupoli, pronti a ricorrere anche alla violenza pur di conquistare il controllo della produzione di miele. Padre e figlia si ritrovano così a dover difendere non soltanto l'impresa, ma anche la comunità che ruota attorno a loro.

La ballata del re delle api: la trama, il cast e la data d'uscita del film

Il nuovo film di Andrew Patterson mescola le atmosfere del thriller criminale con quelle di un racconto familiare, utilizzando il paesaggio dell'Oklahoma e la cultura musicale bluegrass come elementi centrali della narrazione. Il trailer italiano presenta un mondo apparentemente tranquillo, fatto di rapporti personali e tradizioni locali, dietro il quale si nasconde una competizione spietata.

Accanto a Matthew McConaughey troviamo Angelina LookingGlass, interprete di Kateri, mentre Kurt Russell veste i panni di uno degli enigmatici rivali del protagonista. Il cast comprende anche Jake Horowitz, Rob Morgan, Tony Revolori, Owen Teague, Bruce Davis e Cole Sprouse.

Il regista Andrew Patterson ha spiegato come McConaughey sia rimasto immediatamente affascinato dal personaggio di Amziah King, riconoscendo nel suo linguaggio, nella musica e nel rapporto con la terra elementi particolarmente vicini alla propria sensibilità. Per l'attore, vincitore dell'Oscar grazie a Dallas Buyers Club, si tratta di un ruolo che unisce carisma, ironia e una dimensione emotiva legata al rapporto tra padre e figlia.

Tra i produttori figura anche David Heyman, già coinvolto nella realizzazione degli otto film della saga di Harry Potter, oltre che di successi come Gravity, Barbie e Wonka.

La ballata del re delle api sarà al cinema dal 19 novembre 2026, distribuito da I Wonder Pictures. Il trailer italiano è già disponibile online e offre un primo sguardo alla particolare storia di Amziah King, tra musica, famiglia e una guerra per il controllo del miele.